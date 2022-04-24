Верещук: ООН має забезпечити коридор з Маріуполя, ми вимагаємо

Місто піддається бомбардуванням та обстрілам. Також удари потрапляють на територію заводу "Азовсталь"

Верещук вимагає відкрити гуманітарний коридор / Колаж "Сьогодні"

ООН має забезпечити гуманітарний коридор з обложеного Маріуполя. Зараз на "Азовсталі" перебувають 1000 жінок та дітей, а також 500 поранених людей.

Про це заявила віцепрем'єр Ірина Верещук, пише РБК-Україна.

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"Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню та відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому. На "Азовсталі" зараз 1000 жінок та дітей, ще 500 поранених, майже 50 людей потребують негайної кваліфікованої допомоги. Саме про це має говорити пан Гутерреш (у Росії – ред.). Найголовніше, що може зробити ООН, – це відкрити гуманітарний коридор", – зазначила Ірина Верещук.

Обстановка у Маріуполі

21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь".

Вранці 21 квітня Україна зажадала від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.

У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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