Екс-начальник зміни "Азовсталі" здає окупантам інформацію про завод (відео)

Зрадник показав на карті місця, де саме можуть ховатися українці

Виявлений зрадник, який здає інформацію про позиції на "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-начальник зміни "Азовсталі" у Маріуполі Олександр Чупрін здає російським окупантам інформацію про завод. У підвалах "Азовсталі" продовжують перебувати українські військові та близько тисячі мирних жителів.

Відео на підтвердження факту державної зради Чуприним опублікував Telegram-канал військового оглядача Романа Бочкали.

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На відео видно, як Чупрін розповідає про розташування "дуже потужного пішохідного тунелю" під товстолистим цехом.

Колишній співробітник заводу показав окупантам на карті місця, де саме знаходяться цехи, в яких найлегше сховатися. Також він розповів, де українці можуть сховатися та перечекати потужні удари військових РФ.

Крім того, Чупрін "здав" шляхи, якими українські військові можуть пересуватися на території заводу.

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Ситуація на "Азовсталі" загострилася

Як повідомив радник голови ВП Олексій Арестович, одним із найважчих днів в обороні Маріуполя стало 23 квітня. Росія атакувала українських військових на "Азовсталі" зі всієї зброї, з якої могла.

"Сьогодні один із найважчих днів в обороні Маріуполя – б'ють по "Азовсталі" з усього, що тільки є. Сказали, що не штурмуватимуть, і стріляють із моря, з повітря, із суші з танків", – розповів Арестович.

Вдень 23 квітня Арестович повідомляв, що окупаційні війська відновили авіаудари по "Азовсталі" та будуть намагатися штурмувати територію заводу. Водночас українські захисники тримають оборону та роблять контрвилазки.

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