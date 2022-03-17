Обстрел оккупантами села под Харьковом: более 20 погибших и много раненых

В Мерефе Харьковской области российские военные обстрелами разрушили школу и дом культуры. 21 человек погиб, 25 раненых, 10 из них в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины в Telegram.
"В Мерефе в 3:30 в результате российских обстрелов разрушены школа и дом культуры, повреждены и рядом расположенные дома", – говорится в сообщении.
Далее по теме
Напомним, в ночь на 17 марта в результате очередного обстрела вражеские ракеты попали в одно из учебных заведений города Мерефа.
По данным спасателей, в результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания с последующим возгоранием, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
Война в Украине 17 марта
- Общие потери российских оккупантов в войне против Украины c начала вторжения уже составляют около 14 тысяч человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 1 435 бронированных машин оккупантов.
- В Мариуполе после авиаудара оккупантов по драмтеатру, где прятались от обстрелов мирные жители, все выжили. Завалы уже начали разбирать.
- Cегодня в Украине начнут работать еще девять гуманитарных коридоров. Полный список здесь.
- Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.
- В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг ворует и забивает скот, а также обыскивает дома людей.