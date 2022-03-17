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Обстрел оккупантами села под Харьковом: более 20 погибших и много раненых

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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17 марта, 16:26
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Войска РФ продолжают обстреливать инфраструктуру и жилые кварталы Харьковской области
Разрушения после обстрела. Фото: коллаж "Сегодня"
Разрушения после обстрела. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мерефе Харьковской области российские военные обстрелами разрушили школу и дом культуры. 21 человек погиб, 25 раненых, 10 из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины в Telegram.

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"В Мерефе в 3:30 в результате российских обстрелов разрушены школа и дом культуры, повреждены и рядом расположенные дома", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 марта в результате очередного обстрела вражеские ракеты попали в одно из учебных заведений города Мерефа.

По данным спасателей, в результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания с последующим возгоранием, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

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Война в Украине 17 марта

  • Общие потери российских оккупантов в войне против Украины c начала вторжения уже составляют около 14 тысяч человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 1 435 бронированных машин оккупантов.
  • В Мариуполе после авиаудара оккупантов по драмтеатру, где прятались от обстрелов мирные жители, все выжили. Завалы уже начали разбирать.
  • Cегодня в Украине начнут работать еще девять гуманитарных коридоров. Полный список здесь.
  • Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.
  • В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг ворует и забивает скот, а также обыскивает дома людей.

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