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Обстріл окупантами села під Харковом: понад 20 загиблих та багато поранених

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 березня, 16:26
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Війська РФ продовжують обстрілювати інфраструктуру та житлові квартали Харківщини
Руйнування після обстрілу. Фото: колаж "Сьогодні"
Руйнування після обстрілу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мерефі Харківської області російські військові обстрілами зруйнували школу та будинок культури. 21 особа загинула, 25 поранених, 10 з них у тяжкому стані.

Про це повідомляє Верховна Рада України в Telegram.

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"У Мерефі о 3:30 внаслідок російських обстрілів зруйновано школу та будинок культури, пошкоджені поряд розташовані будинки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня внаслідок чергового обстрілу ворожі ракети вцілили в один з навчальних закладів міста Мерефа.

За даними рятувальників, внаслідок обстрілу сталися часткові руйнування двоповерхової будівлі з подальшим спалахом, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

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Війна в Україні 17 березня

  • Загальні втрати російських окупантів у війні проти України з початку вторгнення вже становлять близько 14 тисяч осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 1435 броньованих машин окупантів.
  • У Маріуполі після авіаудару окупантів по драмтеатру, де ховалися від обстрілу мирні жителі, усі вижили. Завали вже почали розбирати.
  • Сьогодні в Україні почнуть працювати ще дев'ять гуманітарних коридорів. Повний перелік тут.
  • Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.
  • В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також обшукує будинки людей.

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