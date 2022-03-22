Миролюбивые или слабые: Ермак потребовал от европейских партнеров определиться

Глава Офиса президента рассказал, чего Украина ждет от Запада

Андрей Ермак высказал требование к Западу / Фото: Коллаж: Сегодня

Власть России понимает только язык силы и всегда путает миролюбие со слабостью — об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Chatham House, часть из которого он опубликовал в Telegram.

"Хочу спросить наших европейских партнеров: какие вы на самом деле? Вы миролюбивы или слабы? Дадите ли нам наконец то оружие, которое позволит Украине остаться независимым суверенным государством в международно признанных границах? Вы наконец-то откроете нам полноценный ленд-лиз? Будете ли в дальнейшем с беспокойством смотреть, как превращаются в обломки наши города?" — сказал он.

Глава ОП призвал Запад закрыть небо или предоставить Украине дальнобойные системы ПВО.

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"Ваш страх эскалации питает злость. Ваша решимость удержит ее. Четко артикулированная позиция: "Мы будем сбивать самолеты, являющиеся орудием террора. Мы будем уничтожать те средства российской ПВО, которые будут атаковать нашу воздушную полицию". Вот что нам нужно", — подчеркнул Ермак.

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