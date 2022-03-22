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Миролюбні чи слабкі: Єрмак зажадав від європейських партнерів визначитись

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 березня, 22:40
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Глава Офісу президента розповів, чого Україна чекає від Заходу
Андрій Єрмак висловив вимогу до Заходу
Андрій Єрмак висловив вимогу до Заходу / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Росії розуміє лише мову сили та завжди плутає миролюбність зі слабкістю — про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Chatham House, частину якого він опублікував у Telegram.

"Хочу спитати наших європейських партнерів: то які ви насправді? Ви миролюбні чи слабкі?
Чи ви дасте нам нарешті ту зброю, яка дозволить Україні лишитись незалежною суверенною державою у міжнародно визнаних кордонах? Ви нарешті відкриєте нам повноцінний ленд-ліз? Чи надалі з занепокоєнням дивитиметеся, як перетворюються на уламки наші міста?" — сказав він.

Глава ВП закликав Захід закрити небо чи надати Україні далекобійні системи ППО.

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"Ваш страх ескалації живить агресію. Ваша рішучість стримає її. Чітко артикульована позиція "Ми будемо збивати літаки, які є знаряддям терору. Ми будемо нищити ті засоби російської ППО, які атакуватимуть нашу повітряну поліцію" – ось, що нам потрібно", — наголосив Єрмак.

Війна в Україні 22 березня

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