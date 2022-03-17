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Позиция Украины остается неизменной – Подоляк о ключевых моментах переговоров с РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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17 марта, 17:20
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В первую очередь будут учитываться интересы Украины
Границы нашей страны не могут изменяться, акцентировал Подоляк. Фото: коллаж "Сегодня"
Границы нашей страны не могут изменяться, акцентировал Подоляк. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что немедленный вывод российских войск — один из ключевых аспектов мирного соглашения.

Об этом он сказал в интервью Wiadomości.

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"Однако переговоры — это масштабный процесс, в который вовлечены не только Россия и Украина. Польша, в том числе, принимает в нем участие. Мы не просто заключаем контракт. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем", – сказал Подоляк.

Что касается оккупированных территорий, то позиция Украины остается неизменной: границы государства не могут быть изменены, сказал советник ОП.

"Однако я считаю, что мы должны быть трезвы в своих суждениях. Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но де-факто мы их не контролируем, там работает российская администрация. Одним из ключевых вопросов остается то, как управлять этими территориями. Проблема в том, что РФ вошла к нам с войной, вместо того, чтобы начать разговор", – добавил он.

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В ответ на вопрос, рассматривается ли возвращение в Донецкую и Луганскую Украину, Подоляк ответил, что переговоры продолжаются, как и поиск "правильной формулы": "Я не могу вдаваться в подробности, поскольку это может нарушить переговорный процесс. Все, что я могу сказать, это то, что изначально Россия была с большим количеством требований, и большинство из них сейчас не рассматриваются".

Также Подоляк заверил, что Украина будет бороться до последнего и сейчас именно украинская армия по многим направлениям пошла в контрнаступление.

Война в Украине 17 марта

  • Общие потери российских оккупантов в войне против Украины c начала вторжения уже составляют около 14 тысяч человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 1 435 бронированных машин оккупантов.
  • В Мариуполе после авиаудара оккупантов по драмтеатру, где прятались от обстрелов мирные жители, все выжили. Завалы уже начали разбирать.
  • Cегодня в Украине начнут работать еще девять гуманитарных коридоров. Полный список здесь.
  • Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.
  • В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг ворует и забивает скот, а также обыскивает дома людей.

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