Позиція України залишається незмінною – Подоляк про ключові моменти переговорів з РФ

Насамперед враховуватимуться інтереси України

Кордони нашої країни не можуть змінюватись, акцентував Подоляк. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що негайне виведення російських військ — один із ключових аспектів мирної угоди.

Про це він сказав в інтерв'ю Wiadomości.

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"Однак переговори — це масштабний процес, до якого залучені не лише Росія та Україна. Польща, зокрема, бере у ньому участь. Ми не просто укладаємо контракт. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому", – сказав Подоляк.

Щодо окупованих територій, то позиція України залишається незмінною: кордони держави не можуть бути змінені, сказав радник ОП.

"Однак я вважаю, що ми маємо бути тверезими у своїх судженнях. Де-юре Крим, Донецьк і Луганськ залишаються частиною України, але де-факто ми їх не контролюємо, там працює російська адміністрація. Одним із ключових питань залишається те, як керувати цими територіями. Проблема в тому, що РФ увійшла до нас із війною, замість того, щоб почати розмову", – додав він.

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У відповідь на питання, чи розглядається повернення до Донецької та Луганської України, Подоляк відповів, що переговори продовжуються, як і пошук "правильної формули": "Я не можу вдаватися до подробиць, оскільки це може порушити переговорний процес. Все, що я можу сказати, це те, що спочатку Росія була з великою кількістю вимог, і більшість із них зараз не розглядаються".

Також Подоляк запевнив, що Україна боротиметься до останнього і зараз саме українська армія за багатьма напрямками пішла у контрнаступ.

Війна в Україні 17 березня