Из Луганской области эвакуировали полтысячи человек – среди них много детей

Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Рубежного Луганской области эвакуировали еще более 500 человек.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Спасли всех пришедших в места сборов – более 500 человек. Они утомлены войной, но уцелели. Надеюсь, через сутки-двое эти люди снова почувствуют, что такое мирная жизнь. Более 500 луганчан, среди которых много детей, вынуждены покинуть родные города, потому что Россия забрала у них почти все, что было. Однако сейчас их ожидают поезда и три десятка часов путешествия туда, где тихо. Сегодня спасли всех, кто пришел в места собрания", – сказал он.
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Гайдай посчитал, что из Северодонецка спасены 223 человека, из Лисичанска – 230, из Попасной – 17.
Также из Рубежного вывезли сначала 30 человек, затем еще 10, кому удалось выбраться из центра города. Остальные 20 выехали на собственном транспорте.
Ситуация в Луганской области
- 26 марта оккупанты выпустили по жилым кварталам Лисичанска ракету из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка-У".
- 23 марта в Рубежном российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека.
- Кроме того, военные РФ обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, который принадлежит российской компании "Роснефть". В результате на заводе возник пожар.
- Гайдай сообщил, что после обстрела российскими войсками Луганской области целые кварталы непригодны для жизни, люди остались без домов и покидают регион.
- В Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры. 18 марта они стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня, погибли два человека, четверо получили ранения.
- 15 марта в Рубежном враг разрушил интернат для детей с нарушением зрения "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека.