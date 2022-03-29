З Луганської області евакуювали пів тисячі людей – серед них багато дітей

Із Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Рубіжного Луганської області евакуювали ще понад 500 людей.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Врятували всіх, хто прийшов у місця зборів – понад 500 осіб. Вони стомлені війною, але вижили. Сподіваюсь, через добу-дві ці люди знову відчують, що таке мирне життя. Понад 500 луганчан, серед яких багато дітей, вимушені покинути рідні міста, тому що Росія забрала в них майже все, що було. Однак зараз на них очікують потяги і три десятка годин подорожі туди, де тихо. Сьогодні врятували всіх, хто прийшов у місця зборів", – сказав він.
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Гайдай порахував, що з Сєвєродонецька врятовано 223 особи, з Лисичанська – 230, з Попасної – 17.
Також із Рубіжного вивезли спочатку 30 людей, потім ще 10, кому вдалося вибратися із центру міста. Інші 20 виїхали власним транспортом.
Ситуація у Луганській області
- 26 березня окупанти випустили по житлових кварталах Лисичанська ракету із радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка-У".
- 23 березня у Рубіжному російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинуло троє людей.
- Крім того, військові РФ обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, який належить російській компанії "Роснефть". У результаті на заводі виникла пожежа.
- Гайдай повідомив, що після обстрілу російськими військами Луганської області цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без будинків й покидають регіон.
- У Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської області росіяни зруйнували понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 18 березня вони стріляли по мирних жителях з артилерії та системи залпового вогню, загинули двоє людей, четверо отримали поранення.
- 15 березня у Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушенням зору "Кришталик", міську лікарню й три школи. Загинуло четверо людей.