З Луганської області евакуювали пів тисячі людей – серед них багато дітей

Із Сєвєродонецька врятовано 223 особи, з Лисичанська – 230, з Попасної – 17

Українців евакуювали у безпечні місця / Фото: Колаж: Сьогодні

Із Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Рубіжного Луганської області евакуювали ще понад 500 людей.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Врятували всіх, хто прийшов у місця зборів – понад 500 осіб. Вони стомлені війною, але вижили. Сподіваюсь, через добу-дві ці люди знову відчують, що таке мирне життя. Понад 500 луганчан, серед яких багато дітей, вимушені покинути рідні міста, тому що Росія забрала в них майже все, що було. Однак зараз на них очікують потяги і три десятка годин подорожі туди, де тихо. Сьогодні врятували всіх, хто прийшов у місця зборів", – сказав він.

Гайдай порахував, що з Сєвєродонецька врятовано 223 особи, з Лисичанська – 230, з Попасної – 17.

Також із Рубіжного вивезли спочатку 30 людей, потім ще 10, кому вдалося вибратися із центру міста. Інші 20 виїхали власним транспортом.

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