Херсонские партизаны изощренно кошмарят оккупантов (фото)

Во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные Силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре будут его освобождать.
"Херсонские партизаны не дремлют и напоминают россиянам, что бежать некуда", – говорится в сообщении местного Telegram-канала.
Листовки они расклеили по всему городу, в них сообщается, что наши военные уже очень близко и бежать уже поздно.
"Рашисты, уже поздно бежать. Ростов – 558 км, ВСУ – 10 км. Херсон – это Украина!", – написали партизаны.
Также в городе местные партизаны объявили охоту на предателя Украины Кирилла Стремоусова.
Они разместили листовки с его адресом и предупреждением в его адрес.
"Кирюша, Кулика 129, квартира 48 – не твой адрес? Мы идем за твоей головой", – написано на листовке.
Ситуация в Херсоне
- Российские оккупанты похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника. Это произошло возле общежития вуза. По предварительным данным, команду схватить мужчину дала коллаборантка Татьяна Томилина.
- Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.
- Накануне была информация о том, что в Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Сальдо, который после прихода оккупантов перешел на сторону России. Вскоре Владимир Сальдо, который был назначен главой оккупированной Херсонской области, записал видеообращение, в котором опроверг слухи по поводу своего ранения при взрыве служебного автомобиля.
- 13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.
- В Херсонской области оккупационные власти организовали празднование дня России, но местные жители на праздник не пришли. Присутствовала лишь пара десятков человек.