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Предатель Сальдо выжил при взрыве. К сожалению

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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14 июня, 17:19
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Гауляйтер Херсонской области отказался жив и записал видеообращение
Сообщалось, что приспешника оккупантов и его охранников якобы увезли в реанимацию
Сообщалось, что приспешника оккупантов и его охранников якобы увезли в реанимацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Владимир Сальдо, который был назначен главой оккупированной Херсонской области, записал видеообращение, в котором опроверг слухи по поводу своего ранения при взрыве служебного автомобиля.

Накануне была информация о том, что в Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Сальдо, который после прихода оккупантов перешел на сторону России.

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"Только что мне сообщили, что один из Telegram-каналов сообщил, что мой автомобиль взорван возле ОГА и я уже еду прямо в реанимацию. Посмотрите на меня: я хочу сказать, что занимаюсь совершенно другим", — ответил Сальдо.

Ситуация в Херсоне

Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.

"Это действительно так. Кстати, этот плацдарм на реке Ингулец, именно для этого мы его и подготовили, чтобы наступать в направлении Новая Каховка для рассечения российской группировки на правом берегу Днепра на две части – северную и южную, Криворожскую и Херсонскую. И это действительно может послужить фактически отсечением этих группировок, снабжение, которых будет затруднено практически как в окружении. Останется только река Днепр, только вплавь можно будет", – сказал он.

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