Потому что — Украина! Оккупанты опозорились с "днем России" в Херсоне

На мероприятие россиян в оккупированном украинском городе никто не пришел

Попытка отпраздновать день РФ в Херсоне провалилась / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области оккупационные власти организовали празднование дня России, но местные жители на праздник не пришли. Присутствовала лишь пара десятков человек. Об этом рассказал "Суспільному" председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Более позорного стыда Россия не могла себе представить. Там херсонцев есть 30 или 40 человек. Даже если учесть тех, кто ходит на все праздники, несмотря на их политический окрас, их должно было быть больше. Просто невозможно привить мертвое дерево к живому", – сказал Самойленко.

Известно, что уже состоялись первые из запланированных оккупационными властями мероприятий — возле памятника Потемкину и в ККЗ "Юбилейный".

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По словам херсонского политолога Владимира Молчанова, по фото, которые успели уже опубликовать оккупационные власти, возле памятника Потемкину было 33 человека без военной формы и пятеро в российской военной форме.

"Об открытии "праздника" — это просто смешно. Даже несмотря на попытки оператора как-то снимать снизу, чтобы визуально не показывать это жалкое количество, можно было сосчитать индивидуально каждого", — сказал он.

В свою очередь советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань рассказал, что россияне подготовили мероприятия не только в Херсоне, но и по всей области.

"По всей области россияне организовали в традиционном своем стиле концерты "песни и пляски" Южного военного округа. Анонсированы также выступления певцов, а по области — творческих коллективов", — сказал Хлань.

Также Хлань сообщил, что движение Сопротивления расклеило по всему городу листовки.

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"Сегодня по всему Херсону движение Сопротивления расклеило листовки с QR-кодами, по которым можно подробнее ознакомиться с предложениями "Сдал оккупанта – получи деньги" и т.д. Такие листовки наклеили даже на здание, где военные РФ разместили свой штаб ФСБ, и на занятые россиянами административные здания", — рассказал он.

Оккупанты грозят референдумом о вхождении в РФ

Российские оккупанты не оставляют своих планов на юге Украины. В Херсонской области рашисты хотят провести "референдум" о вхождении региона в состав России. Об этом сообщил так называемый "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов, отмечает Telegram-канал "Украина 24".

Ранее депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявлял о проведении "референдума" по присоединению Херсонской области и так называемых "Л/ДНР" уже в июле этого года.