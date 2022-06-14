ВСУ уже в 10 километрах от Херсона! Военные обратились к жителям города (видео)

Украинские защитники призвали ждать их скорого возвращения в город

ВСУ уже подходят к оккупированному Херсону. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. Они уже в 10 километрах от города. И обещают скоро освободить оккупированные россиянами территории.

Об этом сообщает Telegam-канал "Сегодня".

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В Сети появилось видеообращение украинского военного к жителям Херсона:

"Мы уже близко, 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина", – сказал он.

ВСУ продвигаются к Херсону

Вечером 13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.

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Тем самым украинские защитники идут в направлении Херсона, выбивая российских оккупантов. Кроме того, существенно уменьшилась и численность живой силы оккупантов.

"Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя", – сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Ранее мы писали, что военный эксперт Олег Жданов назвал причины быстрого захвата Херсона.

Напомним, по словам Жданова, для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру.