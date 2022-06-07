Жданов раскрыл детали, как ВСУ будут освобождать Херсон

Никто в лоб штурмовать Херсон не будет, его достаточно взять в полукольце и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".
"Это действительно так. Кстати, этот плацдарм на реке Ингулец, именно для этого мы его и подготовили, чтобы наступать в направлении Новая Каховка для рассечения российской группировки на правом берегу Днепра на две части – северную и южную, Криворожскую и Херсонскую. И это действительно может послужить фактически отсечением этих группировок, снабжение, которых будет затруднено практически как в окружении. Останется только река Днепр, только вплавь можно будет", – сказал он.
Ситуация в Херсонской области
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