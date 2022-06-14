В Херсоне оккупанты похитили проректора университета Винника – СМИ

Мужчина имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи

Россияне увезли Максима Винника в неизвестном направлении. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника. Это произошло возле общежития вуза. По предварительным данным, команду схватить мужчину дала коллаборантка Татьяна Томилина.

Об этом сообщает местное издание "Мост".

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"Случилось это возле общежития вуза, уже после захвата главного корпуса университета", – рассказали в издании.

По словам очевидцев, команду схватить Винника оккупантам дала коллаборантка Татьяна Томилина, которая руководила захватом ХГУ.

Проректора увезли в неизвестном направлении.

В издании добавили, что Винник имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи.

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Проректор Херсонского государственного университета Максим Винник

В Херсоне оккупанты похитили девушку за проукраинский пост в соцсетях

В оккупированном Херсоне российские военные похищают жителей города, которые активно выражают свою проукраинскую позицию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила бывшая уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"В Херсоне из собственного дома исчезла Ирина Горобцова, которая в своих социальных сетях осуждала вторжение оккупантов в Украину и ее родной город. Женщину похитили в день рождения. Уже неделю российские военные выбивают из нее признания о том, что это якобы она корректировала огонь по оккупационным войскам на чернобаевском аэродроме", – рассказала Денисова.

Ситуация в Херсоне

В оккупированном Херсоне жительницу города Екатерину Коломиец оккупанты заставили извиняться на камеру перед российскими военными. Перед этим ей провели так называемый "курс денацифицикации".

По словам внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, украинские правоохранительные органы должны дать оценку деятельности военного командования и чиновников, которые отвечали за оборону Херсонской области от вторжения РФ.

Оккупационные власти Херсонской области хотят присоединить регион к составу РФ. При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия освободит Херсон. На что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что решение должны принимать местные жители.