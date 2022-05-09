"Про*бали": Арестович жестко высказался о захвате оккупантами Херсона

Советник главы ОПУ считает, что к украинским военным и чиновникам возникает ряд вопросов

Алексей Арестович рассказал, почему Херсон легко достался армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские правоохранительные органы должны дать оценку деятельности военного командования и чиновников, которые отвечали за оборону Херсонской области от вторжения РФ.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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На вопрос, "почему не подготовили Херсон, Новую Каховку, почему не заминировали, не взорвали мосты", Арестович ответил:

"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается – про*бали. Кто, отчего и как – будем разбираться, в том числе в правоохранительных органах".

По словам советника главы ОПУ, правоохранители должны разобраться с вопросом – "где некомпетентность, где предательство".

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"Там разбираются и обязательно всем дадут оценки – и кадровые, и персональные, и криминальные. Меня начинает бесить – Офис виноват во всем, а все остальные – герои, святые и ни в чем не виноваты. А 360 тысяч чиновников между нами и землей – это кто вообще? Они хоть как-то за что-то отвечают? А военное командование, к которому очень много вопросов уже возникает с их манерой воевать, с киданием неподготовленной теробороны на "ноль" и прочее? Будем разбираться, потому что меня это все уже достало очень сильно", – подчеркнул он.

Кремль готовит в Херсоне псевдореферендум

По данным российских СМИ, в середине мая во временно оккупированном Херсоне может пройти псевдореферендум о создании так называемой "Херсонской народной республики" по образцу "ЛДНР". Первоначально псевдореферендум был назначен на конец апреля, но его несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте.

Как объяснил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Россия хочет забрать украинский Херсон, чтобы воссоздать Таврическую губернию.