"Про*бали": Арестович жестко высказался о захвате оккупантами Херсона

Украинские правоохранительные органы должны дать оценку деятельности военного командования и чиновников, которые отвечали за оборону Херсонской области от вторжения РФ.
Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".
На вопрос, "почему не подготовили Херсон, Новую Каховку, почему не заминировали, не взорвали мосты", Арестович ответил:
"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается – про*бали. Кто, отчего и как – будем разбираться, в том числе в правоохранительных органах".
По словам советника главы ОПУ, правоохранители должны разобраться с вопросом – "где некомпетентность, где предательство".
"Там разбираются и обязательно всем дадут оценки – и кадровые, и персональные, и криминальные. Меня начинает бесить – Офис виноват во всем, а все остальные – герои, святые и ни в чем не виноваты. А 360 тысяч чиновников между нами и землей – это кто вообще? Они хоть как-то за что-то отвечают? А военное командование, к которому очень много вопросов уже возникает с их манерой воевать, с киданием неподготовленной теробороны на "ноль" и прочее? Будем разбираться, потому что меня это все уже достало очень сильно", – подчеркнул он.
Кремль готовит в Херсоне псевдореферендум
По данным российских СМИ, в середине мая во временно оккупированном Херсоне может пройти псевдореферендум о создании так называемой "Херсонской народной республики" по образцу "ЛДНР". Первоначально псевдореферендум был назначен на конец апреля, но его несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте.
Как объяснил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Россия хочет забрать украинский Херсон, чтобы воссоздать Таврическую губернию.
"Это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время во времена Российской империи. Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевской области и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь", – говорит Буданов.