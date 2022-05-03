Похищенный экс-мэр Херсона испортил пропагандистский сюжет россиянам (видео)

Российский журналист требовал, чтобы Владимир Николаенко признал Романа Шухевича нацистом

Журналист РФ поговорил с Владимиром Николаенко / Коллаж "Сегодня"

Экс-мэр Херсона Владимир Николаенко, которого похитили российские оккупанты испортил интервью пропагандистам. Журналисты РФ пытались заставить экс-мера признать главнокомандующего УПА Романа Шухевича нацистом, но Владимир Николаенко не стал этого делать.

Видео появилось в Сети.

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Российский журналист требовал, чтобы Владимир Николаенко признал Романа Шухевича нацистом, однако экс-мэр отказался.

"Если это звание ему дала страна, значит для нее он – герой. Он воевал на стороне Украины. Он не воевал за нацистскую Германию. Он воевал за Украину", – говорит Владимир Николаенко.

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Путин хочет создать "ХерНР"

Президент РФ Владимир Путин попытается создать "республику" в Херсонской области к 9 мая.

По данным украинской разведки, такие попытки будут обусловлены тем, что Путину до 9 мая следует продемонстрировать свой "успех" в войне с Украиной.

"Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России. Это будет преподноситься как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины", – сообщила разведка.

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