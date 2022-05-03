Викрадений ексмер Херсона зіпсував пропагандистський сюжет росіянам (відео)

Російський журналіст вимагав, щоб Володимир Ніколаєнко визнав Романа Шухевича нацистом

Журналіст РФ поговорив з Володимиром Ніколаєнком / Колаж "Сьогодні"

Ексмер Херсона Володимир Ніколаєнко, якого викрали російські окупанти, зіпсував інтерв'ю пропагандистам. Журналісти РФ намагалися змусити ексмера визнати головнокомандувача УПА Романа Шухевича нацистом, але Володимир Ніколаєнко не став цього робити.

Відео з'явилося в Мережі.

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Російський журналіст вимагав, щоб Володимир Ніколаєнко визнав Романа Шухевича нацистом, проте ексмер відмовився.

"Якщо це звання йому дала країна, значить, для неї він – герой. Він воював на боці України. Він не воював за нацистську Німеччину. Він воював за Україну" , – каже Володимир Ніколаєнко.

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Путін хоче створити "ХерНР"

Президент РФ Володимир Путін спробує створити "республіку" у Херсонській області до 9 травня.

За даними української розвідки, такі спроби будуть зумовлені тим, що Путіну до 9 травня слід продемонструвати свій "успіх" у війні з Україною.

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"Він усе робитиме для того, щоб будь-якими методами провести референдум і сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "херсонську народну республіку" і хоче увійти до складу Росії. Це буде подаватися як одна з перемог російських окупаційних військ на території України", – повідомила розвідка.

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