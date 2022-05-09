"Про*бали": Арестович жорстко висловився про захоплення окупантами Херсона

Радник голови ОПУ вважає, що до українських військових та чиновників виникає низка питань

Олексій Арестович розповів, чому Херсон легко дістався армії РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські правоохоронні органи мають дати оцінку діяльності військового командування та чиновників, які відповідали за оборону Херсонської області від вторгнення РФ.

Про це заявив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгин Live".

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На запитання, "чому не підготували Херсон, Нову Каховку, чому не замінували, не підірвали мости", Арестович відповів:

"Відповідь дуже коротка у тих, хто цією темою займається – про*бали. Хто, чому і як – розбиратимемося, зокрема в правоохоронних органах".

За словами радника голови ОПУ, правоохоронці мають розібратися із питанням – "де некомпетентність, де зрада".

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"Там розбираються і обов'язково всім дадуть оцінки – і кадрові, і персональні, і кримінальні. Мене починає бісити – Офіс винний у всьому, а решта – герої, святі і ні в чому не винні. А 360 тисяч чиновників між нами та землею – це хто взагалі? Вони хоч якось за щось відповідають? А військове командування, до якого дуже багато питань вже виникає з їхньою манерою воювати, з киданням непідготовленої тероборони на "нуль" та інше? Розбиратимемося, бо мене це все вже дістало дуже сильно", – наголосив він.

Кремль готує у Херсоні псевдореферендум

За даними російських ЗМІ, у середині травня у тимчасово окупованому Херсоні може пройти псевдореферендум про створення так званої "Херсонської народної республіки" на зразок "ЛДНР". Спочатку псевдореферендум був призначений на кінець квітня, але його кілька разів переносили через невдачі російської армії на фронті.

Як пояснив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Росія хоче забрати український Херсон, щоб відтворити Таврійську губернію.