Появилась информация, что в Херсоне взорвали автомобиль с предателем Сальдо

Приспешника оккупантов и его охранников якобы увезли в реанимацию

Появилсь информация, что Владимира Сальдо взорвали в автомобиле / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне 14 июня, по непроверенной информации, взорвался автомобиль назначенного оккупантами "главы военной администрации" Владимира Сальдо.

Об этом сообщил в Facebook экс-народный депутат, военнослужащий ВСУ Андрей Немировский.

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"По неподтвержденным, пока, данным! В оккупированном Херсоне у здания обладминистрации взорван служебный автомобиль коллаборанта "Сосальдо", он и его охранники в момент взрывов находились в нем, их везут скорые в реанимацию. Слава украинским партизанам!", – написал Немировский.

Напомним, Владимир Сальдо до войны трижды избирался мэром Херсона. Также он был депутатом Верховной Рады от Партии регионов.

После захвата войсками РФ Херсона оккупанты 27 апреля назначили Сальдо "главой Херсонской военно-гражданской администрации".

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11 июня коллаборанту дали гражданство России.

В Энергодаре взорвали "мэра"-коллаборанта

В Энергодаре Запорожской области в мае было совершено покушение на самопровозглашенного главу "народной администрации" города Андрея Шевчика. Он получил ранение в результате взрыва в подъезде дома, где проживает его мать.

После прихода оккупантов депутат городского совета Энергодара от "ОПЗЖ" Андрей Шевчик возглавил новый "совет самоорганизации города".

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После покушения на Шевчика россияне начали искать украинских партизан по всему городу.