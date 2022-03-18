Гуманитарные коридоры в Сумской области на 18 марта: откуда можно уехать

Сумской области подтверждено открытие 18 марта гуманитарных коридоров. Об этом Telegram-канале написал народный депутат Ярослав Железняк.
Место отправления из всех населенных пунктов – площади перед городскими/поселковыми советами (кроме Сум и Тростянца).
Маршруты
Тростянец – Полтавская область
(Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
Частно на автобусах и личном транспорте.
Место сбора: стадион им.Кенига.
Маршрут движения по городу на выезд в сторону г. Сумы – ул. Кенига стадион им.Куца – ул.Скрябина – ул.Татаренко – ул.Б.Хмельницкого – ул Гришина (объезна) – ул Шевченко и дальше в сторону города Сумы.
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Сумы – Полтавская область
(Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.
Выезд автобусами в Сумах:
Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.
Места сбора в Сумах
Основной выезд: возле памятника Алеше, (р-н школы 2).
Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)
- БК "Химик"
- ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"
- "Бильбоу" на пр. Курском
- ТЦ "Мануфактура"
Лебедин – Полтавская область
(Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
Из города Лебедин выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Конотоп – Полтавская область
(Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
Из города Конотоп выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Большая Писаревка – Полтава
(Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).
Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Краснополье – Полтавская область
(Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Частно на автобусах и личном транспорте.
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