Гуманітарні коридори у Сумській області на 18 березня: звідки можна поїхати

Час відправлення колон з усіх міст – 9 година ранку

На Сумщині підтвердили відкриття гуманітарних коридорів / Фото: Колаж: Сьогодні

На Сумщині підтверджено відкриття 18 березня гуманітарних коридорів. Про це в Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.

Місце відправлення з усіх населених пунктів – площі перед міськими/селищними радами (крім Сум та Тростянця).

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Маршрути

Тростянець – Полтавська область

(Тростянець, Суми, Голубівка, Ольшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Приватно на автобусах та власним транспортом.

Місце збору: стадіон ім.Кеніга.

Маршрут руху містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца – вул.Скрябіна – вул.Татаренка – вул.Б.Хмельницького – вул. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Суми – Полтавська область

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Суми виїжджають колони людей на власному транспорті, а з міста Лохвиця до Сумської області буде відправлено автобуси для вивезення людей, які не мають власного транспорту.

Виїзд автобусами у Сумах: Час прибуття автобусів у всі точки збору з 13:00 до 14:00.

Місця збору у Сумах

Головний виїзд: біля пам'ятника Альоші (р-н школи 2).

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Додаткові точки збору (тільки для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

БК "Хімік"

вул. Інтернаціоналістів біля ринку ТЦ "Світлана"

"Більбоу" на пр. Курськ

ТЦ "Мануфактура"

Лебедін – Полтавська область

(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.

Конотоп – Полтавська область

(Конотоп, Шевченкове, Хмельов, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Конотоп виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.

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Велика Писарівка – Полтава

(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).

Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.

Краснопілля – Полтавська область

(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).

Приватно на автобусах та власному транспорті.

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