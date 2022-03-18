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Гуманітарні коридори у Сумській області на 18 березня: звідки можна поїхати

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 березня, 08:37
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Час відправлення колон з усіх міст – 9 година ранку
На Сумщині підтвердили відкриття гуманітарних коридорів
На Сумщині підтвердили відкриття гуманітарних коридорів / Фото: Колаж: Сьогодні

На Сумщині підтверджено відкриття 18 березня гуманітарних коридорів. Про це в Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.

Місце відправлення з усіх населених пунктів – площі перед міськими/селищними радами (крім Сум та Тростянця).

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Маршрути

Тростянець – Полтавська область
(Тростянець, Суми, Голубівка, Ольшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
Приватно на автобусах та власним транспортом.
Місце збору: стадіон ім.Кеніга.
Маршрут руху містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца – вул.Скрябіна – вул.Татаренка – вул.Б.Хмельницького – вул. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Суми – Полтавська область
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Суми виїжджають колони людей на власному транспорті, а з міста Лохвиця до Сумської області буде відправлено автобуси для вивезення людей, які не мають власного транспорту.
Виїзд автобусами у Сумах: Час прибуття автобусів у всі точки збору з 13:00 до 14:00.

Місця збору у Сумах

Головний виїзд: біля пам'ятника Альоші (р-н школи 2).

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Додаткові точки збору (тільки для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

  • БК "Хімік"
  • вул. Інтернаціоналістів біля ринку ТЦ "Світлана"
  • "Більбоу" на пр. Курськ
  • ТЦ "Мануфактура"

Лебедін – Полтавська область
(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.

Конотоп – Полтавська область
(Конотоп, Шевченкове, Хмельов, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Конотоп виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.

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Велика Писарівка – Полтава
(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.

Краснопілля – Полтавська область
(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
Приватно на автобусах та власному транспорті.

Скільки українців залишило країну через війну

З початку війни Росії проти України понад 3 мільйони українців залишили свою країну, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш Ще два тижні тому біженців було втричі менше – 1 мільйон.

Війна в Україні

  • Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців із інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися до РФ, а деяких там взагалі вважають уже мертвими.
  • Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, вразили дві повітряні цілі, попередньо – винищувач і штурмовик ворога.
  • Збройні Сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом Йдеться про Сергія Сухарєва.
  • Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставку гуманітарної допомоги до області за підтримки ООН.

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