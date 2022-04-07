Где живут оккупанты, устроившие резню в Буче – опубликована карта

В Сеть слили паспортные данные военных 64-й мотострелковой бригады РФ, которые убивали мирных жителей и превратили город в руины

В Сети показали адреса палачей Бучи / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети опубликовали карту, на которой показали место жительства каждого оккупанта из российской бригады, воевавшей под Киевом. Это те военные, которые жестоко убивали и насиловали мирных жителей Бучи.

Об этом сообщил эстонский дипломат Ээрик-Нийлес Кросс.

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"Мы знаем, где вы находитесь. Паспортные данные 64-й мотострелковой бригады палачей Бучи на картах Google. Спасибо эстонским гикам", – написал Кросс.

На карте каждого военного РФ обозначили точкой – в документах именно по тому адресу они прописаны. Кроме этого, в описание также добавили все паспортные данные этих людей: ФИО, возраст, должность, табельный номер, серия и номер паспорта, дата выдачи документа.

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"Бучанская резня"