Де живуть окупанти, які влаштували різанину в Бучі – опублікована карта

У Мережу злили паспортні дані військових 64-ї мотострілецької бригади РФ, які вбивали мирних жителів та перетворили місто на руїни

У Мережі показали адреси катів Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі опублікували карту, на якій показали місце проживання кожного окупанта з російської бригади, що воювала під Києвом. Це ті військові, які жорстоко вбивали та ґвалтували мирних жителів Бучі.

Про це повідомив естонський дипломат Еерік-Нійлес Крос.

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"Ми знаємо, де ви знаходитесь. Паспортні дані 64-ї мотострілецької бригади катів Бучі на картах Google. Спасибі естонським гікам", – написав Крос.

На карті кожного військового РФ позначили точкою – у документах саме за тією адресою вони прописані. Крім цього, до опису також додали всі паспортні дані цих людей: ПІБ, вік, посада, табельний номер, серія та номер паспорта, дата видачі документа.

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"Бучанська різанина"