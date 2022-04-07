Де живуть окупанти, які влаштували різанину в Бучі – опублікована карта

У Мережі опублікували карту, на якій показали місце проживання кожного окупанта з російської бригади, що воювала під Києвом. Це ті військові, які жорстоко вбивали та ґвалтували мирних жителів Бучі.
Про це повідомив естонський дипломат Еерік-Нійлес Крос.
"Ми знаємо, де ви знаходитесь. Паспортні дані 64-ї мотострілецької бригади катів Бучі на картах Google. Спасибі естонським гікам", – написав Крос.
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На карті кожного військового РФ позначили точкою – у документах саме за тією адресою вони прописані. Крім цього, до опису також додали всі паспортні дані цих людей: ПІБ, вік, посада, табельний номер, серія та номер паспорта, дата видачі документа.
"Бучанська різанина"
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти прив'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які скоїли військові злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені.
- Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.
- США заявили, що зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили злочини у Бучі. Виявлення причетних є важливим пріоритетом для розвідувальних структур США.