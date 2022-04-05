"Чтобы уважали россиян": оккупанты под Киевом насиловали детей и расстреляли родителей на их глазах

Русские военные вырвали детям зубы и хотели, чтобы они "помнили эту войну"

Оккупанты издевались над детьми / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На глазах детей в Ирпене и Буче оккупанты расстреливали родителей. Детей насиловали, и говорили, чтобы они уважали россиян.

Рассказ об очередных преступлениях РФ опубликовал Telegram-канал "Харьков Life | Украина Война Новости".

"Лен, привет, не могу второй день успокоиться. Я тебе видео прислала, не знаю, понимаешь ли ты польский хорошо или нет. Эта девочка... у нее мама волонтер в больнице. Привезли 40 деток из Ирпеня и Бучи. Самой старшей 14 лет. На ее глазах расстреливали родителей", – сказала женщина.

Она добавила, что родителям перед расстрелом российские военные сказали: "Мы ваших детей оставим в живых, чтобы они помнили эту войну и уважали русских".

"Все 14 изнасилованы много раз. И вырваны все зубы. Привезли этих деток в Польшу. Я не знаю, передай пацанам, чтобы они их руками рвали. Мы тут второй день все в шоке, Лена... Вся Польша на ушах", – добавила женщина.

Зверства российских оккупантов под Киевом

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