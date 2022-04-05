"Щоб поважали росіян": окупанти під Києвом ґвалтували дітей та розстріляли батьків на їхніх очах

На очах дітей в Ірпені та Бучі окупанти розстрілювали батьків. Дітей ґвалтували, і казали, щоб вони пам'ятали цю війну та поважали росіян.
Розповідь про чергові злочини РФ опублікував Telegram-канал "Харків Life | Україна Війна Новини".
"Олено, привіт, не можу другий день заспокоїтися. Я тобі відео надіслала, не знаю, чи ти розумієш польську добре чи ні. Ця дівчинка... у неї мама волонтер у лікарні. Привезли 40 діток з Ірпеня та Бучі. Найстаршій 14 років. На її очах розстрілювали батьків" , – сказала жінка.
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Вона додала, що батькам перед розстрілом російські військові сказали: "Ми ваших дітей залишимо живими, щоб вони пам'ятали цю війну і поважали росіян".
"Всі 14 зґвалтовані багато разів. І вирвані всі зуби. Привезли цих діток до Польщі. Я не знаю, передай пацанам, щоб вони їх руками рвали. Ми тут другий день усі в шоці, Олено... Вся Польща на вухах" , – додала жінка.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- У місті Бучі Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки років 14.
- Російські окупанти у Бучі в підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
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