Оккупанты освободили из плена журналистку hromadske

Российские оккупанты 21 марта освободили из плена журналистку hromadske Викторию Рощину.
Об этом сообщает hromadske.
Видео оккупантов
Как отмечается, журналистка находится на подконтрольной украинскому правительству территории и направляется в Запорожье, где должна встретиться с родными.
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Кроме этого, пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Виктория Рощина отрицает свои претензии к держащим ее в плену российским службам и говорит, что якобы они "спасли ей жизнь".
"Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", – пишет hromadske.
Что произошло
Журналистка снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины во время войны.
18 марта hromadske сообщило, что 16 марта стало известно о том, что Викторию Рощину задержала ФСБ.
Напомним, в Сумах в результате артобстрела российских оккупантов погибла студентка первого курса Сумского педагогического университета группы педагогики и психологии Анастасия Мирошниченко.
Ситуация в Украине 22 марта:
- ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где атакуют, сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.
- Над столичным районом Оболонь была сбита вероятно ракета советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка У". А в Винницкой области удалось сбить российскую крылатую ракету "Искандер".
- Непокоренные жители Херсона продолжают выходить на мирные митинги протеста против оккупации своего родного города. Рашисты применили против людей слезоточивый газ.
- В Горловке и Енакиево оккупанты продолжают принудительную мобилизацию местного населения, которое тут же отправляется в районы боевых действий.