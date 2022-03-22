Оккупанты освободили из плена журналистку hromadske

Виктория Рощина уже едет в Запорожье

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 21 марта освободили из плена журналистку hromadske Викторию Рощину.

Об этом сообщает hromadske.

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Видео оккупантов

Как отмечается, журналистка находится на подконтрольной украинскому правительству территории и направляется в Запорожье, где должна встретиться с родными.

Кроме этого, пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Виктория Рощина отрицает свои претензии к держащим ее в плену российским службам и говорит, что якобы они "спасли ей жизнь".

"Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", – пишет hromadske.

Что произошло

Журналистка снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины во время войны.

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18 марта hromadske сообщило, что 16 марта стало известно о том, что Викторию Рощину задержала ФСБ.

/ Фото: hromadske.tv

Напомним, в Сумах в результате артобстрела российских оккупантов погибла студентка первого курса Сумского педагогического университета группы педагогики и психологии Анастасия Мирошниченко.

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Ситуация в Украине 22 марта: