Окупанти звільнили з полону журналістку hromadske

Вікторія Рощина вже їде до Запоріжжя

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 21 березня звільнили з полону журналістку hromadske Вікторію Рощину.

Про це повідомляє hromadske.

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Відео окупантів

Як зазначається, наразі журналістка перебуває на підконтрольній українському уряду території й прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними.

Крім цього, проросійські ЗМІ та Telegram-канали стали поширювати відео, в якому Вікторія Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні, та каже, що нібито вони "врятували їй життя".

"Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом", – пише hromadske.

Що відбулося

Журналістка знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході та півдні України під час війни.

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18 березня hromadske повідомило, що 16 березня стало відомо про те, що Вікторію Рощину затримала ФСБ.

/ Фото: hromadske.tv

Нагадаємо, у Сумах внаслідок артобстрілу російських окупантів загинула студентка першого курсу Сумського педагогічного університету групи педагогіки та психології Анастасія Мірошниченко.

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Ситуація в Україні 22 березня: