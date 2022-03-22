Окупанти звільнили з полону журналістку hromadske

Російські окупанти 21 березня звільнили з полону журналістку hromadske Вікторію Рощину.
Про це повідомляє hromadske.
Відео окупантів
Як зазначається, наразі журналістка перебуває на підконтрольній українському уряду території й прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними.
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Крім цього, проросійські ЗМІ та Telegram-канали стали поширювати відео, в якому Вікторія Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні, та каже, що нібито вони "врятували їй життя".
"Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом", – пише hromadske.
Що відбулося
Журналістка знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході та півдні України під час війни.
18 березня hromadske повідомило, що 16 березня стало відомо про те, що Вікторію Рощину затримала ФСБ.
Нагадаємо, у Сумах внаслідок артобстрілу російських окупантів загинула студентка першого курсу Сумського педагогічного університету групи педагогіки та психології Анастасія Мірошниченко.
Ситуація в Україні 22 березня:
- ВСУ ведуть оборонну операцію та подекуди атакують, повідомив радник голови ВП Олексій Арестович.
- Над столичним районом Оболонь було збито ймовірно ракету радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка У". А на Вінниччині вдалося збити російську крилату ракету "Іскандер".
- Нескорені мешканці Херсона продовжують виходити на мирні мітинги протесту проти окупації свого рідного міста. Рашисти застосували проти людей сльозогінний газ.
- У Горлівці та Єнакієвому окупанти продовжують примусову мобілізацію місцевого населення, яке відразу вирушає до районів бойових дій.