Під Миколаєвом пенсіонер знищив коктейлем Молотова "Град" окупантів (відео)

Установка спалахнула і вибухнула, а уламки пошкодили й іншу техніку ворога

На Миколаївщині 78-річний чоловік ліквідував установку "Град" окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Баштанці Миколаївської області 78-річний Василь підпалив коктейлем Молотова ворожу установку "Град". Чоловік хотів записатися до тероборони, але йому відмовили через вік.

Про це повідомив мер Баштанки Олександр Береговий журналісту Юрію Бутусову.

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Російські окупанти зайшли до Баштанки з колоною близько 700 одиниць техніки. Коли у місті зав'язався перший бій із ворогом, то пенсіонер Василь прийшов на допомогу бійцям із тероборони.

Нашим захисникам вдалося ліквідувати водія "Уралу" та російська колона зупинилася. Саме тоді 78-річний Василь кинув коктейль Молотова на установку "Град".

Після цього установка спалахнула і вибухнула, а уламки пошкодили й іншу техніку ворога.

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Мер Баштанки Олександр Береговий зазначив, що завдяки такому мужньому вчинку окупанти відступили та обійшли місто стороною.

Пенсіонер викрав у окупантів машину зі зброєю

Літній українець викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Відео доставки з'явилося у мережі. УНІАН. Усередині транспорту виявились трофеї – зброя, боєприпаси, спальний мішок. Один із українських воїнів похвалив сміливого пенсіонера.

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"Діду, ти красень! При Ковпаку, напевно, служив", – говорить він.

На відео згадується 50-й регіон – це код Московської області на автомобільних номерах.

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