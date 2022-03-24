Под Николаевом пенсионер уничтожил коктейлем Молотова "Град" оккупантов (видео)

Установка загорелась и взорвалась, а обломки повредили и другую технику врага

В Николаевской области 78-летний мужчина ликвидировал установку "Град" оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Баштанке Николаевской области 78-летний Василий поджег коктейлем Молотова вражескую установку "Град". Мужчина хотел записаться в тероборону, но ему отказали из-за возраста.

Об этом сообщил мэр Баштанки Александр Береговой журналисту Юрию Бутусову.

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Российские оккупанты зашли в Баштанку с колонной около 700 единиц техники. Когда в городе завязался первый бой с врагом, то пенсионер Василий пришел на помощь бойцам из теробороны.

Нашим защитникам удалось ликвидировать водителя "Урала" и российская колонна остановилась. Именно тогда 78-летний Василий кинул коктейль Молотова в установку "Град".

После этого установка загорелась и взорвалась, а обломки повредили и другую технику врага.

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Мэр Баштанки Александр Береговой отметил, что благодаря такому мужественному поступку оккупанты отступили и обошли город стороной.

Пенсионер угнал у оккупантов машину с оружием

Пожилой украинец угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Видео доставки появилось в сети, сообщает УНИАН. Внутри транспорта обнаружились трофеи – оружие, боеприпасы, спальный мешок. Один из украинских воинов похвалил смелого пенсионера.

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"Дед, ты красавчик! При Ковпаке, наверное, служил", — говорит он.

На видео упоминается 50-й регион — это код Московской области на автомобильных номерах.

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