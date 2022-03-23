Пенсионер угнал у оккупантов машину с оружием — видео

Пожилой украинец угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Видео доставки появилось в сети, сообщает УНИАН.
Внутри транспорта обнаружились трофеи – оружие, боеприпасы, спальный мешок. Один из украинских воинов похвалил смелого пенсионера.
"Дед, ты красавчик! При Ковпаке, наверное, служил", — говорит он.
На видео упоминается 50-й регион — это код Московской области на автомобильных номерах.
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