За добу майже 400 одиниць техніки: ЗСУ завдали величезних втрат окупантам

Путінські війська зазнають великих втрат під час війни проти України – у Генштабі ЗСУ підрахували, скільки техніки вже втратили окупанти

Тіла та горіла техніка окупантів продовжують усіювати українську землю. Колаж "Сьогодні"

Українські захисники за добу знищили майже 400 одиниць військової техніки російських окупантів. Вчора, 15 березня, втрати у техніці становили 2821 одиницю, а сьогодні показник зріс до 3203.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Після порівняння зі вчорашнім зведенням Генштабу: лише за добу ЗСУ знищили 382 одиниці техніки:

танків – 26;

ББМ – 96;

артилерії – 40;

РСЗВ – 6;

ППО – 7;

гелікоптерів – 13;

літаків – 3;

автотехніки – 179;

БПЛА – 2;

спецтехніки – 10.

Крім того, за весь період війни на території України втрати особового складу окупантів досягли 13 800 чоловік. У Генштабі ВСУ наголосили, що дані ще уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Арестович пояснив провал окупантів

Авіація у ворога закінчується, а літаки, що залишилися, уже перекинуті на Донбас, заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

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"Чому це відбувається? Зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків (Путін. – Ред.), але російська авіація нездатна проводити складні бойові операції. Для цього необхідно багато років, багато навчань і багато грошей, цього у них немає. Повітряні удари були поодинокими літаками (по 2, максимум по 4-6). 83 літаки наші ЗСУ вже збили, це означає, що вони вже використали 120-150 літаків з 500, половини з них вже немає", – сказав він.