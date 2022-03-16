За добу майже 400 одиниць техніки: ЗСУ завдали величезних втрат окупантам

Українські захисники за добу знищили майже 400 одиниць військової техніки російських окупантів. Вчора, 15 березня, втрати у техніці становили 2821 одиницю, а сьогодні показник зріс до 3203.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Після порівняння зі вчорашнім зведенням Генштабу: лише за добу ЗСУ знищили 382 одиниці техніки:
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- танків – 26;
- ББМ – 96;
- артилерії – 40;
- РСЗВ – 6;
- ППО – 7;
- гелікоптерів – 13;
- літаків – 3;
- автотехніки – 179;
- БПЛА – 2;
- спецтехніки – 10.
Крім того, за весь період війни на території України втрати особового складу окупантів досягли 13 800 чоловік. У Генштабі ВСУ наголосили, що дані ще уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Арестович пояснив провал окупантів
Авіація у ворога закінчується, а літаки, що залишилися, уже перекинуті на Донбас, заявив радник глави ОП Олексій Арестович.
"Чому це відбувається? Зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків (Путін. – Ред.), але російська авіація нездатна проводити складні бойові операції. Для цього необхідно багато років, багато навчань і багато грошей, цього у них немає. Повітряні удари були поодинокими літаками (по 2, максимум по 4-6). 83 літаки наші ЗСУ вже збили, це означає, що вони вже використали 120-150 літаків з 500, половини з них вже немає", – сказав він.
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