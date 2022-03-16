За сутки почти 400 единиц техники: ВСУ нанесли огромный урон оккупантам

Украинские защитники за последние сутки уничтожили почти 400 единиц военной техники российских оккупантов. Вчера, 15 марта, потери в технике составляли 2821 единицу, сегодня показатель вырос до 3203.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
После сравнения со вчерашней сводкой Генштаба: только за сутки ВСУ уничтожили 382 единицы техники:
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- танков – 26;
- ББМ – 96;
- артиллерии – 40;
- РСЗО – 6;
- ПВО – 7;
- вертолетов – 13;
- самолетов – 3;
- автотехники – 179;
- БПЛА – 2;
- спецтехники – 10.
За весь период войны на территории Украины потери личного состава оккупантов достигли 13 800 человек. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что данные еще уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Арестович объяснил провал оккупантов
Авиация у врага заканчивается, а оставшиеся самолеты уже переброшены на Донбасс, заявил советник главы ОП Алексей Арестович.
"Почему это происходит? Собрал вокруг нас 500 своих боевых самолетов (Путин. – Ред.), но российская авиация неспособна проводить сложные боевые операции. Для этого необходимо много-много лет, много учений и много денег, этого у них нет. Воздушные удары были одиночными самолетами (по 2, максимум по 4-6). 83 самолета наши ВСУ уже сбили. Это значит, что они уже использовали 120-150 самолетов из 500, половины из них уже нет", – сказал он.
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