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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

"Я своїх боюся більше, ніж бандерівців": СБУ перехопила розмову військового РФ

Павло Заяць Павло Заяць
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13 квітня, 13:51
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Окупант вважає, що ніхто з військових РФ не пишатиметься війною в Україні
Військовий РФ розповів, яку розруху війна принесла в Україну
Військовий РФ розповів, яку розруху війна принесла в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, потрапляючи до України, починають розуміти, що місцеві жителі бачать у них окупантів, а не визволителів.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова військового РФ, яку опублікувала Служба безпеки України.

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"Ми, коли заїхали в Україну, скрізь, де проходили якісь бойові дії та проходила наша армія, на парканах написи: "Російські окупанти, забирайтесь! Ми вас не кликали! Ми на вас не чекали", "Росія – загарбники", "Путін – х**ло", – ділиться враженнями окупант.

Він зазначає, що війна принесла в Україну розруху:

"Їдеш, у них поля такі чисті були, бл*. Тепер все засмічено, спалено, дорогам п**да, скрізь ями, згоріла техніка стоїть, тіла лежать. Зупинка була і спиною до зупинки лежить тіло. У сидячому положенні мертва людина. А зверху напис – "нех** шастати". Я цей напис взагалі не забуду. Магазини, будинки роз'ї*ані, таких моментів просто дох**. Ти тут їдеш і це бачиш".

За його словами, місцеві жителі не раді російським військовим:

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"Іноді проїжджаємо колонами села, виходять місцеві жителі... У селі колись стояли – жінка вийшла і просто почала обстрілювати колону... Я не почуваюся, як почувалися наші прадіди, коли Велику вітчизняну виграли, що вони праву справу роблять. Взагалі ніхто з нас цим пишатися не буде. Стільки вже полягло, такі втрати є*нуті".

Також військовий РФ зізнався, що не довіряє своїм товаришам по службі – "вони довбо*би, я своїх боюся більше, ніж бандерівців".

Звірства військових РФ шокують навіть прихильників "русского мира"

Служба безпеки України раніше оприлюднила перехоплену розмову мешканки Запорізької області зі своїм племінником – бойовиком "ДНР". Жінка розповіла, як військові РФ тероризують мешканців окупованих територій.

"Ми їм пиріжки, ми їм ковбаси... А вони залазять у будинки, гвалтують дітей та стріляють у ноги", – ридає жінка.

За її словами, російські військові "під'їжджають та питають у хлопців, де тут молоді дівчата – міняють на солярку".

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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