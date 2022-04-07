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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

"У нас величезні втрати, у пакетах везуть шматочки" – перехоплення розмови окупантів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 квітня, 16:52
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На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво та каже, що про них навіть не згадують
Окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Фото: REUTERS, колаж "Сьогодні"
Окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Фото: REUTERS, колаж "Сьогодні"

Російські окупанти "вигрібають" від українських військових і називають цю війну пеклом для себе. Крім того, бойовики зазнають величезних втрат.

Про це йдеться у перехопленні розмови окупанта, яку опублікувала СБУ.

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"У перші два дні лише з нашої бригади 500 осіб по шматочках, у пакетах привезли. Ми величезні втрати зазнаємо, величезні. У полон багато беруть... Ми по мирних б'ємо", – розповідає окупант у телефонній розмові своїй знайомій.

На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво та каже, що про них навіть не згадують:

"Про мене тут зовсім забули взагалі. Вони тижнів 2 всі думали, що ми вже загинули", – сказав російський солдат.

Зараз окупанти чекають на ротацію, щоб після приїзду до РФ відразу написати заяву на звільнення.

"Ми просто сидимо та чекаємо, ніхто нічого не робить. Просто село окупували, п'яні пі**раси. Приїжджаю і одразу звільняюся, якщо повернуся", – наголосив загарбник.

"Пі**и ми тут отримуємо". Окупанти розкрили причину відведення військ – перехоплення розмови

Російські окупанти розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони чекають і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Відомство опублікувало перехоплення розмови окупанта зі своєю дружиною.

"Піз** ми тут отримуємо, і все, зйо***мося, б**дь. Відступаємо. Ми сьогодні пішли, перша група. Завтра залишки зйо**ються. Бо сьогодні чи завтра там наступ буде. Або післязавтра", – розповідає загарбник.

Дружина окупанта розгублено запитала, як же всі російські новини про переможну ходу "визволителів":

"Все п***обольство. Тому що навіщо тобі казати правду, якщо ти переживатимеш", – сказав окупант.

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Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

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