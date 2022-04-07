"У нас огромные потери, в пакетах везут кусочки" – перехват разговора оккупантов

На перехваченных пленках СБУ слышно, как захватчик жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не вспоминают

Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: REUTERS, коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты "выгребают" от украинских военных и называют эту войну адом для себя. Кроме того, боевики несут огромные потери.

Об этом говорится в перехвате разговора оккупанта, который опубликовала СБУ.

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"В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут… Мы по мирным бьем", – рассказывает оккупант в телефонном разговоре своей знакомой.

На перехваченных пленках СБУ слышно, как захватчик жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не вспоминают:

"Обо мне здесь совсем забыли, вообще. Они недели 2 все думали, что мы уже погибли", – сказал российский солдат.

Сейчас оккупанты ждут ротации, чтобы по приезду в РФ сразу написать заявление на увольнение.

"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пи**расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", – отметил захватчик.

"Пи**ы мы тут отхватываем". Оккупанты раскрыли причину отвода войск – перехват разговора

Российские оккупанты раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся отпора ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Ведомство опубликовало перехват разговора оккупанта со своей супругой.