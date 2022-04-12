Рідні окупантів роблять "замовлення", що грабувати – перехоплення СБУ

СБУ опублікувала телефонну розмову російського військового зі своїм батьком

Військові РФ продовжують грабувати українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Родичі окупантів чекають їх не з перемогою, а з награбованими речами. Деякі окупанти приймають "замовлення" від близьких.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах окупантів, які є у розпорядженні СБУ.

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На одному із записів чути, що окупант зателефонував своєму батьку прямо з будинку, який грабував. Та сказав, що потрапив до оселі "багатого рибалки" і назвав йому фірми виробників рибальського спорядження, яке було у будинку.

"…Ні*ера собі! Ти знаєш, скільки ті воблери, які я купував по 800 рублів? Зараз по 2 тисячі лежать", – сказав батько окупанта.

Дізнавшись, що там чимало рибальського спорядження, наставляє сина: "Так, бери все, що буде там, але дивись тільки обережно... щоб мародерство вам там не приписали, бл*ь. …це ніби трофей, але щоб вас там не фотографував ніхто".

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"Що ж, наші ЗСУ вас, окупанти, точно не фотографуватимуть. А ось в бою будуть нищити – за те, що ви робите на нашій землі!" - додали в СБУ.

Не хочу бути "фаршем" – перехоплення розмови окупанта

Російські солдати відмовляються йти у наступ і саботують накази керівництва. Також деякі підрозділи вже на межі бунту. У розмовах з рідними окупанти скаржаться, що не хочуть бути більше "фаршем". Про це повідомляє СБУ.

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На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбники каже, що їхній підрозділ не може відбитися.

"Набридло сидіти, дивитися, як по нас б'ють, а ми у відповідь нічого не можемо зробити", – каже окупант.

Російський солдат каже, що про його підрозділи складають легенди, як про "смертний полк".

"Не хочу бути "фаршем". Нас із 150 людей – 130 таких, як я", – додав окупант.

Командування на саботаж не реагує, бо бояться.

"Зараз він на нашого бикане, того переключить, у ногу шмальне", – запевняє окупант.

За інформацією СБУ, російська армія втрачає мотивацію.

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