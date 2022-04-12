Родные оккупантов делают "заказы", что грабить – перехват СБУ

СБУ опубликовала телефонный разговор российского военного со своим отцом

Военные РФ продолжают грабить украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Родственники оккупантов ждут их не с победой, а с награбленными вещами. Некоторые оккупанты принимают "заказы" от близких.

Об этом говорится в новых телефонных разговорах оккупантов, которые есть в распоряжении СБУ.

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На одной из записей слышно, что оккупант позвонил своему отцу прямо из дома, который грабил. Но сказал, что попал в дом "богатого рыбака" и назвал ему фирмы производителей рыболовного снаряжения, которое было в доме.

"…Ни*ера себе! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат", – сказал отец оккупанта.

Узнав, что там немало рыболовного снаряжения, наставляет сына: "Да, бери все, что будет там, но смотри только осторожно... чтобы мародерство вам там не приписали, бл*ь... это как трофей, но чтобы вас там не фотографировал никто".

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"Что ж, наши ВСУ вас, оккупанты, точно не будут фотографировать. А вот в бою будут уничтожать – за то, что вы делаете на нашей земле!" – добавили в СБУ.

Не хочу быть "фаршем" – перехват разговора оккупанта

Российские солдаты отказываются идти в наступление и саботируют приказы управления. Также некоторые подразделения уже на грани бунта. В разговорах с родными оккупанты жалуются, что не хотят быть больше "фаршем". Об этом сообщает СБУ.

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На перехваченных пленках СБУ слышно, как захватчи говорит, что их подразделение не может отбиться.

"Надоело сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать", – говорит оккупант.

Российский солдат говорит, что о его подразделении слагают легенды, как о "смертном полку".

"Не хочу быть "фаршем". Нас со 150 человек – 130 таких, как я", – добавил оккупант.

Командование на саботаж не реагирует, потому что боятся.

"Сейчас он на нашего быканет, того переключит, в ногу шмальнет", - уверяет оккупант.

По информации СБУ, русская армия теряет мотивацию.

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