Не хочу бути "фаршем" – перехоплення розмови окупанта

СБУ стверджує, що російська армія втрачає мотивацію

Окупанти знову зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"

Російські солдати відмовляються йти у наступ і саботують накази керівництва. Також деякі підрозділи вже на межі бунту. У розмовах із рідними окупантискаржаться, що не хочуть бути більше "фаршем".

Про це повідомляє СБУ.

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На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбники каже, що їхній підрозділ не може відбитися.

"Набридло сидіти, дивитися, як по нас б'ють, а ми у відповідь нічого не можемо зробити" , – каже окупант.

Російський солдат каже, що про його підрозділи складають легенди як про "смертний полк".

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"Не хочу бути "фаршем". Нас із 150 людей – 130 таких, як я" , – додав окупант.

Командування на саботаж не реагує, бо бояться.

"Зараз він на нашого бикане, того переключить, у ногу шмальне", – запевняє окупант.

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За інформацією СБУ, російська армія втрачає мотивацію.

"Пі**и ми тут відхоплюємо". Окупанти розкрили причину відведення військ – перехоплення розмови

Російські окупанти розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони очікують і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Відомство опублікувало перехоплення розмови окупанта зі своєю дружиною.