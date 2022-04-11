Не хочу быть "фаршем" – перехват разговора оккупанта

СБУ утверждает, что российская армия теряет мотивацию

Оккупанты вновь несут потери / Коллаж "Сегодня"

Российские солдаты отказываются идти в наступление и саботируют приказы руководства. Также некоторые подразделения уже на грани бунта. В разговорах с родными оккупанты жалуются, что не хотят быть больше "фаршем".

Об этом сообщает СБУ.

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На перехваченных пленках СБУ слышно, как захватчи говорит, что их подразделение не может отбиться.

"Надоело сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать", – говорит оккупант.

Российский солдат говорит, что о его подразделении слагают легенды, как о "смертном полку".

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"Не хочу быть "фаршем". Нас со 150 человек – 130 таких, как я", – добавил оккупант.

Командование на саботаж не реагирует, потому что боятся.

"Сейчас он на нашего быканет, того переключит, в ногу шмальнет", - уверяет оккупант.

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По информации СБУ, российская армия теряет мотивацию.

"Пи**ы мы тут отхватываем". Оккупанты раскрыли причину отвода войск – перехват разговора

Российские оккупанты раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся отпора ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Ведомство опубликовало перехват разговора оккупанта со своей супругой.