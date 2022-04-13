"Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": СБУ перехватила разговор военного РФ

Оккупант считает, что никто из военных РФ не будет гордиться войной в Украине

Военный РФ рассказал, какую разруху война принесла в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные, попадая в Украину, начинают понимать, что местные жители видят в них оккупантов, а не освободителей.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор военного РФ, который опубликовала Служба безопасности Украины.

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"Мы, когда заехали в Украину, везде, где проходили какие-то боевые действия и проходила наша армия, на заборах надписи: "Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия – захватчики", "Путин – х**ло", – делится впечатлениями оккупант.

Он отмечает, что война принесла в Украину разруху:

"Едешь, у них поля такие чистые были, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам п**да, везде ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат. Остановка была и спиной к остановке лежит тело. В сидячем положении мертвый человек. А сверху надпись – "нех** шастать". Я эту надпись вообще не забуду. Магазины, дома разъе*аные, таких моментов просто дох**. Ты тут едешь и это видишь".

По его словам, местные жители не рады российским военным:

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"Иногда проезжаем колоннами села, выходят местные жители... В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колону... Я не чувствую себя, как чувствовали наши прадеды, когда Великую отечественную выиграли, что они правое дело делают. Вообще никто из нас этим гордиться не будет. Столько уже слегло, такие потери е**нутые".

Также военный РФ признался, что не доверяет своим сослуживцам – "они долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев".

Зверства военных РФ шокируют даже сторонников "русского мира"

Служба безопасности Украины ранее обнародовала перехваченный разговор жительницы Запорожской области со своим племянником – боевиком "ДНР". Женщина рассказала, как военные РФ терроризируют жителей оккупированных территорий.

"Мы им пирожки, мы им колбасы... А они залезают в дома, насилуют детей и стреляют в ноги", – рыдает женщина.

По ее словам, российские военные "подъезжают и спрашивают у парней, где здесь молодые девушки – меняют на солярку".