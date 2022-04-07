"Мы им пирожки, а они насилуют детей": перехват разговора разочарованной поклонницы "русского мира"

Жительницу Запорожской области шокировало поведение российских "освободителей"

Жители временно оккупированных территорий в шоке от зверств российских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные терроризируют жителей временно оккупированных территорий Украины, их поведение шокировало даже сторонников "русского мира".

Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор жительницы села Тарасовка Запорожской области со своим племянником – боевиком "ДНР". Первоначально женщина под влиянием российской пропаганды имела совсем другое представление об "освободителях".

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"Сережа, поезжай сюда и посмотри, что здесь делается!.. Я тебе всегда верила! Верила, как ты мне объяснял про бандеровцев… я возненавидела их. А теперь кого мне ненавидеть?" – спрашивает она.

Женщина не знает, как спасти своих внучек 14 и 10 лет от оккупантов – "они лезут в дом, насилуют и все что хочешь".

"Мы им пирожки, мы им колбасы... А они залезают в дома, насилуют детей и стреляют в ноги", – рыдает женщина.

По ее словам, российские военные "подъезжают и спрашивают у парней, где здесь молодые девушки – меняют на солярку".

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В ответ боевик "ДНР" советует родственнице: "Если есть возможность, езжайте куда-нибудь подальше, в город, в Херсон например".

Оккупанты воруют унитазы, грабят церкви и роются в объедках

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и грабят даже церкви.

27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.

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1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.

В этот же день в Корюковке Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.

В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.