"Ми їм пиріжки, а вони ґвалтують дітей": перехоплення розмови розчарованої шанувальниці "русского мира"

Жительку Запорізької області шокувала поведінка російських "визволителів"

Мешканці тимчасово окупованих територій в шоці від звірств російських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові тероризують мешканців тимчасово окупованих територій України, їхньою поведінкою шоковані навіть прихильники "русского мира".

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову жительки села Тарасівка Запорізької області зі своїм племінником – бойовиком "ДНР". Спочатку жінка під впливом російської пропаганди мала зовсім інше уявлення про "визволителів".

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"Серьожа, їдь сюда і подивися, що тут робиться!.. Я тобі завжди вірила! Вірила, як ти мені об’ясняв за бандерівців… я зненавиділа їх. А тепер кого мені ненавидіти?" – запитує вона.

Жінка не знає, як врятувати своїх онучок 14 та 10 років від окупантів – "вони лізуть у хату, ґвалтують і все що хочеш".

"Ми їм пиріжки, ми їм ковбаси... А вони залазять у хати, насилують дітей і стріляють у ноги", – ридає жінка.

За її словами, російські військові "під'їжджають і питають у хлопців, де тут молоді дівчата – міняють на солярку".

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У відповідь бойовик "ДНР" радить родичці: "Якщо є можливість, їдьте кудись подалі, у місто, у Херсон наприклад".

Окупанти крадуть унітази, грабують церкви і риються в недоїдках

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово мародерствують. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку, грабують навіть церкви.

27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

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1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчі.

Цього ж дня у Корюківці Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували ритися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли й забрали унітази.