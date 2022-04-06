Путін відправив на війну в Україну строковиків і курсантів – Дехтяренко

Курсантів військових училищ відправляли в Україну під приводом стажування

СБУ знайшла секретні документи знищених на Донбасі окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України здобула секретні карти та списки російських військових, підрозділи яких було знищено в Донецькій області. У списках вказано чимало курсантів і солдатів строкової служби.

Як повідомив у Facebook речник СБУ Артем Дехтяренко, карти зареєстровані 22 лютого і містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.

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"Та найголовніше відкриття в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну курсантів! Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а й оформили це як стажування… Не допоміг вижити путінським військам і посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО", – йдеться в повідомленні.

Також серед здобутих документів СБУ виявила:

талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;

списки зведеного мотострілецького батальйону, в якому багато строковиків і курсантів;

паспорти громадян РФ, військові квитки тощо.

"Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень як докази злочинів рашистів та особисто Путіна для міжнародних судів. Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть", – наголосив Дехтяренко.

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