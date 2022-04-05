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Фосфорні бомби не допомогли: у Нацгвардії розповіли про ліквідацію окупантів під Харковом

Павло Заяць Павло Заяць
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5 квітня, 17:28
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Росіяни обстрілювали забороненими боєприпасами не лише позиції ЗСУ, але й цивільний об’єкт
Наявність забороненого озброєння не врятувала окупантів
Наявність забороненого озброєння не врятувала окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У боях за село Мала Рогань під Харковом російські окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси, але були розгромлені.

Подробиці боїв за Малу Рогань оприлюднила у Facebook Національна гвардія України.

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Зокрема, бійці ЗСУ захопили зарядний пристрій ТОС-1А "Солнцепек", який стоїть на танковій гусеничній базі.

"Зараз він [пристрій] перекинутий, коли його відкрити, то там лежать снаряди під реактивну установку. Є термобаричні заряди та фосфорні. Але коли по нас стріляли фосфором, то не звідси, бо це була вже ствольна "арта", – розповів військовослужбовець НГУ "Гром".

Він нагадав, що через невибірковий характер дії цих видів озброєння їх заборонено застосовувати поблизу населених пунктів.

/ Фото: Нацгвардия

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/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

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/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

За свідченням військових медиків, їм довелося евакуювати бійців, які отримали поранення через використання не лише звичних боєприпасів, але й фосфорних, та термобаричних. Багато з них мали опіки, частина постраждала від наслідків потрапляння парів білого фосфору до дихальних шляхів.

Військовослужбовець НГУ Сергій розповів, як рятував поранених бійців:

"Я такого раніше не чув і не бачив. Вибухи були дуже гучними, все навколо горіло. Нам знадобилися інструменти, бо "медичку" [автомобіль] ЗСУ привалило плитами. Відкопали, повантажили найважчих поранених, контужених і тих, які надихалися фосфором, і вивезли у безпечну зону. Потім повернувся вже наш "броньовичок" і знову забрав тих, хто надихався фосфором".

Як зазначає пресслужба Нацгвардії, наявність такого озброєння не врятувала окупантів. Зустріч зі ЗСУ та харківськими добровольцями для багатьох з них стала останньою. Ворог встиг лише нарити неглибоких окопів та кілька бліндажів, натягнути накраденого у цивільних майна, продуктів, спиртного. Про інші захисні споруди та ходи сполучення між позиціями росіяни не подбали. Зате на місці їхньої смерті було знайдено купу пропагандистської літератури, стінгазети "Гвардеец", "Чебуратор" та "Объектив".

Зі свого боку доброволець Макар розповів, що росіяни застосовували запалювальні хімічні боєприпаси не лише проти військових, але й по цивільному об’єкту.

"По молокозаводу, який знаходиться недалеко від Малої Рогані, було випущено три фосфорні снаряди. Там великі руйнування. Дуже неприємна історія – використання такої хімічної зброї", – підкреслив він.

Спецпризначенець розповів про звільнення сіл під Києвом

Раніше командир групи спецпідрозділу ГУР МО, позивний "Титан" розповів подробиці звільнення населених пунктів Дмитрівка і Капітанівка під Києвом.

"У них втрати – 9 одиниць важкої техніки, БМП і танки, і до 50 осіб піхоти… Основна маса цих скотиняк вже знаходиться на небі. Хто встиг – втік і їх вже нема. Вони відступили, а основна маса була знищена", – сказав він.

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