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Фосфорные бомбы не помогли: в Нацгвардии рассказали о ликвидации оккупантов под Харьковом

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 апреля, 17:28
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Россияне обстреливали запрещенными боеприпасами не только позиции ВСУ, но и гражданский объект
Наличие запрещенного вооружения не спасло оккупантов
Наличие запрещенного вооружения не спасло оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В боях за село Малая Рогань под Харьковом российские оккупанты применили фосфорные и термобарические боеприпасы, но были разгромлены.

Подробности боев за Малую Рогань опубликовала в Facebook Национальная гвардия Украины.

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В частности бойцы ВСУ захватили зарядное устройство ТОС-1А "Солнцепек", стоящее на танковой гусеничной базе.

"Сейчас оно [устройство] перевернуто, когда его открыть, там лежат снаряды под реактивную установку. Есть термобарические заряды и фосфорные. Но когда по нам стреляли фосфором, то не отсюда, потому что это была уже ствольная "арта", – рассказал военнослужащий НГУ "Гром".

Он напомнил, что из-за неизбирательного характера действия этих видов вооружения их запрещено применять вблизи населенных пунктов.

/ Фото: Нацгвардия

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/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

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/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

/ Фото: Нацгвардия

По свидетельству военных медиков, им пришлось эвакуировать бойцов, получивших ранения из-за использования не только привычных боеприпасов, но и фосфорных, и термобарических. У многих были ожоги, часть пострадала от последствий попадания паров белого фосфора в дыхательные пути.

Военнослужащий НГУ Сергей рассказал, как спасал раненых бойцов:

"Я такого раньше не слышал и не видел. Взрывы были очень громкими, все вокруг горело. Нам понадобились инструменты, потому что "медичку" [автомобиль] ВСУ привалило плитами. Откопали, погрузили самых тяжелых раненых, контуженных и надышавшихся фосфором, и вывезли в безопасную зону. Потом вернулся уже наш "броневик" и снова забрал тех, кто надышался фосфором".

Как отмечает пресс-служба Нацгвардии, наличие такого вооружения не спасло оккупантов. Встреча с ВСУ и харьковскими добровольцами стала для многих из них последней. Враг успел лишь нарыть неглубокие окопы и несколько блиндажей, натащить наворованного у гражданских имущества, продуктов, спиртного. О других защитных сооружениях и ходах сообщения между позициями россияне не позаботились. Зато на месте их смерти была найдена куча пропагандистской литературы, стенгазеты "Гвардеец", "Чебуратор" и "Объектив".

В свою очередь доброволец Макар рассказал, что россияне применяли зажигательные химические боеприпасы не только против военных, но и по гражданскому объекту.

"По молокозаводу, который находится недалеко от Малой Рогани, было выпущено три фосфорных снаряда. Там большие разрушения. Очень неприятная история – использование такого химического оружия", – подчеркнул он.

Спецназовец рассказал об освобождении сел под Киевом

Ранее командир группы спецподразделения ГУР МО, позывной "Титан" рассказал подробности освобождения населенных пунктов Дмитровка и Капитановка под Киевом.

"У них потери – 9 единиц тяжелой техники, БМП и танки, и до 50 человек пехоты… Основная масса этих скотов уже находится на небе. Кто успел – сбежал и их уже нет. Они отступили, а основная масса была уничтожена", – сказал он.

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