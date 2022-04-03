"Скотиняки знищені або розбіглися": спецпризначенець розповів про звільнення сіл під Києвом

У Головному управлінні розвідки показали відео, що залишилось від загарбників

Спецпризначенець "Титан" розповів про знищення окупантів під Києвом / Фото: Колаж: Сьогодні

Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони разом з іншими підрозділами ЗСУ взяли участь в операції зі звільнення сіл Дмитрівка і Капітанівка під Києвом.

Командир групи спецпідрозділу ГУР МО, позивний "Титан" розповів подробиці звільнення населених пунктів. Як повідомляється на сторінці у Facebook ГУР МО, операцію було розпочато 31 березня о 17.00.

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За словами спецпризначенця, головна складність завдання полягала в тому, що в селах залишалась частина цивільного населення. Наступ почався з боку села Петрушки й росіяни вимушені були відійти за межі Дмитрівки в бік села Забуччя.

"Ми перейшли Житомирську трасу. Було здійснено пару пострілів з танків у наш бік. Коли ми зайшли в Дмитрівку, ми зробили так, щоб вони вийшли з села. Тобто в активну фазу бою ми з ними не вступали. Коли вони були на виході з Дмитрівки, там вже була активна фаза бою", – повідомив він.

Як розповів "Титан", з боку окупантів була 21 одиниця важкої техніки, БМП і танки. На їх ліквідацію було направлено 8 танків, піхоту ЗСУ та групу спецпризначенців ГУР.

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"У них втрати – 9 одиниць важкої техніки, БМП і танки, і до 50 осіб піхоти… Основна маса цих скотиняк вже знаходиться на небі. Хто встиг – втік і їх вже нема. Вони відступили, а основна маса була знищена", – сказав він.

"Титан" окремо звернувся до жителів звільнених сіл і попередив, що не можна дочасно повертатися у залишені домівки, оскільки там зараз працюють фахівці з розмінування.

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