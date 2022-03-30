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"Вбито майже всіх": полонений військовий РФ розповів про розгром під Харковом

Павло Заяць Павло Заяць
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30 березня, 15:48
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Окупанти отримали наказ триматися до кінця і зазнали великих втрат
Під Харковом розгромили батальйонні тактичні групи окупантів
Під Харковом розгромили батальйонні тактичні групи окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області українські військові розгромили зведені батальйонні тактичні групи 59-го полку та 138-ї мотострілецької бригади РФ біля сіл Мала Рогань та Вільхівці.

Про це розповів у Facebook журналіст Юрій Бутусов та оприлюднив відео допиту полоненого окупанта.

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"Допит старшого лейтенанта 59-го танкового полку 144-ї дивізії Дмитра Молчанова відразу після зачистки висоти біля села Мала Рогань 28 березня воїнами 92-ї бригади ЗСУ. Зведені батальйонні тактичні групи 59-го полку та 138-ї мотострілецької бригади були повністю розгромлені біля села Мала Рогань та Вільхівці 25-28 березня. Ворог отримав наказ триматися до кінця, в результаті командира 59-го полку було вбито, начальника артилерії та начальника зв'язку взято в полон, всього в полон захоплено в цих боях понад 60 російських військовослужбовців", – повідомив Бутусов.

За словами журналіста, у Малій Рогані російські війська скоїли численні злочини проти мирних громадян, "Гради" 138-ї бригади били по житлових кварталах Харкова.

Окупанти випустили ракети по Люботину під Харковом

Російські військові 28 березня завдали ракетного удару по місту Люботин під Харковом, є жертви.

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Внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено 7 будинків та автомобіль. Під завалами одного з будинків знайдено загиблого чоловіка, поранення отримали 7 людей.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.
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