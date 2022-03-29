На Харківщині окупанти вдарили ракетами по Люботину, є загиблий

Також внаслідок ракетного обстрілу кілька людей отримали поранення

Після обстрілу Люботина під завалами знайшли загиблого / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові 28 березня завдали ракетного удару по місту Люботин під Харковом, є жертви.

Як повідомила в Facebook Харківська обласна прокуратура, внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено 7 будинків та автомобіль. Під завалами одного із будинків знайдено загиблого чоловіка, поранення отримали 7 осіб.

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Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Із Харкова через війну виїхала третина мешканців

Із Харкова через бойові дії виїхало близько 30% населення, розповів міський голова Ігор Терехов.

"За нашими підрахунками, приблизно 30% населення сьогодні залишило місто Харків. Але хочу сказати, що останнім часом ми спостерігаємо, що дуже багато харків'ян повертаються", – сказав Терехов.

Мер також зазначив, що, незважаючи на постійні обстріли, комунальні служби продовжують працювати – вивозити сміття, подавати воду, опалення, у частині будинків є навіть гаряче водопостачання. Він розповів, що російські війська цілеспрямовано обстрілюють трансформаторні підстанції, тому постійно виникають проблеми з електрикою, ремонти доводиться проводити під ворожим вогнем.